Сыктывкар, , 15:04 — REGNUM В Коми за сутки COVID-19 диагностировали у 229 человек. Общее число заболевших в республике с начала эпидемии выросло до 14 084.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, наибольший прирост за сутки был зафиксирован в Сыктывкаре (69 случаев) и Усинске (61). Всего под медицинским наблюдением находится 6343 человека.

Число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 231 — за сутки скончались еще восемь человек.