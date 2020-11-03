Вена, , 15:07 — REGNUM Минута молчания, во время которой также звонили колокола церквей, прошла в Австрии в память о погибших в результате террористических нападений.

Минута молчания была проведена в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Кроме того, с 4 ноября в стране объявлен трехдневный траур, на всех австрийских федеральных учреждениях будут опущены государственные флаги, которые также обрамят траурными ленточками.

Во время минуты молчания в память о погибших в терактах также одновременно звонили все колокола австрийских церквей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о введении в Австрии трехдневного траура и проведении минуты молчания 3 ноября в связи с терактом в Вене приняли власти страны.

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