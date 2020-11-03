Уфа, , 15:17 — REGNUM Медицинские работники амбулаторного звена пожаловать на сверхурочную работу в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканской организации Башкирии профсоюза работников здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы данной организации, в октябре текущего года вышел приказ Министерства здравоохранения региона об установлении в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, семидневного режима работы. После этого, профсоюз стал получать обращения о защите трудовых прав членов профсоюза.

По словам медиков, медработники амбулаторного звена работают сверхурочно свыше девяти часов в день. При этом согласно Трудовому кодексу РФ работа в выходные дни является нарушением прав сотрудников. В связи с этим, медики просят профсоюз помочь в этом вопросе.

По словам председателя Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, при пандемии перевод медорганизаций на семидневный режим работы направлен на увеличение доступности медпомощи жителям региона. При этом руководство поликлиник должно опираться на Трудовым кодекс. Иначе можно получить увеличение недовольства в трудовых коллективах и обращения в надзорные органы, а значит новые проверки и штрафы. При этом нужно учитывать рост заболеваемости медицинских работников, которые работают с большими нагрузками, а значит имеют право на отдых.

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