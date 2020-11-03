Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Котельная в которой из-за разгерметизация емкости и воспламенения газа сегодня пострадал молодой сварщик, к 2023 году будет переведена с мазута на газ. Об этом 3 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, инцидент произошел в первой половине дня 3 ноября в одноэтажном здании 6-й Красносельский котельной, расположенной на улице Политрука Пасечника, 16/4. В результате разгерметизации емкости и воспламенения газа пострадал 23-летний слесарь по ремонту оборудования котельных ГУП «ТЭК СПб».

Как уточнили в компании, взрыва газового баллона, как сообщали ранее СМИ, на энергоисточнике зафиксировано не было. Потерпевший получил незначительные ожоги нижней части лица и рук. Сотруднику была оказана первая медпомощь, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение.

«Предприятие устанавливает причины случившегося, по данному факту проводится проверка. Угрозы жизни и здоровью специалиста ТЭКа нет. Сотруднику будет оказана вся необходимая помощь и содействие в соответствии с договором страхования, заключенного с группой СОГАЗ», — уточнили в компании.

Случившееся не отразилось на теплоснабжении жителей. Котельная работает в штатном режиме.

«В настоящий момент котельная работает на мазуте. К 2023 году должны перевести на газ и такие случаи будут исключены», — уточнили в ГУП «ТЭК СПб».

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