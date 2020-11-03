Приштина, , 15:00 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 2 ноября сообщили, что за сутки в результате исследования 1374 образцов в крае было выявлено 486 носителей коронавируса. Этот показатель стал новым антирекордом для края. Почти в два раза возросшее число выявленных заражений пропорционально увеличению числа тестов, однако в минздраве края уже готовы вводить новые ограничительные меры. Ещё 30 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и постепенно увеличивается. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев поднялось почти до пятисот.

По официальным данным, всего в Косово выявлено 20 655 случаев заражения коронавирусом. 15 641 пациент уже здоров. 697 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение проходят 4317 человек. За пять дней количество активных случаев увеличилось на треть.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус наступает — в Косово новый антирекорд по заражениям

Читайте развитие сюжета: США обеспокоены ухудшением эпидемиологической ситуации в Косово