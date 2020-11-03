Котлас, Архангельская область, , 14:56 — REGNUM В Котласском районе, где стремительно растет заболеваемость COVID-19, развернут еще сто коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

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В настоящее время на территории района развернуто 713 инфекционных коек. В ближайшее время предстоит подготовить еще 100 коек для госпитализации пациентов с COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении.

«Для этого в настоящее время в оперативном режиме ведется работа по приспособлению дополнительного здания под госпиталь. Необходимое оборудование для оснащения госпиталя уже подобрано. В ближайшие дни администрация района представит варианты для подготовки нескольких зданий, и наиболее приемлемый из них будет реализован в первую очередь. Также рассматриваются варианты размещения обсерватора для самоизоляции здоровых граждан, который в настоящее время на юге области крайне необходим», — сообщили в правительстве.

Изоляторы планируют открыть и в студенческих общежитиях, где проживают более тысячи учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Котласский район исчерпал возможности коечного фонда местные власти сообщили еще 25 октября.

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