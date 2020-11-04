Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября запустят телемарафон с концертной программой «Единство разных на Земле одной» на телеканале «ВЕТТА». Коллективы Дворца культуры им. Солдатова, а также приглашённые артисты исполнят вокальные и танцевальные номера. На разных онлайн-площадках будет организовано несколько десятков мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

Ежегодно Дворец культуры им. Солдатова проводит праздничные концерты, посвящённые Дню народного единства. Мероприятия всегда проходили с аншлагом.

«Новое время диктует нам свои условия, это даёт новые возможности и требует других форматов — сегодня мы встречаемся со зрителем не в театральном зале, а у телеэкранов», — отметили в учреждении культуры.

Зрителей ждёт калейдоскоп танцев народов России, премьерные вокальные и танцевальные номера, подготовленные специально для этого события, а также прямые включения из телестудии с участием артистов.

Кроме того, пермские учреждения культуры в режиме онлайн организуют 40 мероприятий. Так, Пермский планетарий покажет видеопрограмму «От Руси до России», а Пермский театр кукол организует онлайн-трансляцию спектакля «Не любо — не слушай!».