Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбурге 4 ноября, в День народного единства, в Оренбурге состоится открытый показ российской спортивной драмы «Движение вверх». Он пройдёт в 18:00 по местному времени (16:00 мск) в формате автокинотеатра на площади им. В.И. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Свободный заезд автомобилей на площадку осуществляется без предварительной регистрации по ул. Советской, со стороны дворца творчества им. Поляничко. Жителей предупреждают об ограниченном количестве мест на парковке автокинотеатра.

Из-за мероприятия с 14:00 до 21:00 приостановят движение транспортных средств по улице Советской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Володарского, по улице Михаила Фадеева на участке от улицы Советской до улицы 9 Января, по проспекту Парковому от улицы Постникова до улицы Михаила Фадеева, по улице Цвиллинга от улицы Профсоюзной до улицы Михаила Фадеева.