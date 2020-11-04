Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбургской области 4 ноября состоится онлайн-марафон национальных культур региона. Акция приурочена к празднованию Дня народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В дистанционном формате можно будет пообщаться с представителями духовенства в рамках дискуссионного клуба «Диалог на равных», познакомиться с творчеством народов Оренбуржья, принять участие в розыгрыше призов.

В молле «Армада» в честь Дня народного единства состоится открытие фотовыставки в рамках общенационального историко-культурного проекта «Россия. Полет через века». Фотовыставка рассказывает о нашей России работами лучших отечественных фотомастеров, включая ведущих фотохудожников Оренбуржья.

Основой идеи стал одноименный альбом, изданный группой компаний «Регион» (Москва). Авторы показали Россию во всём её природном, архитектурном, культурном и, главное, человеческом величии. Книга весьма заметного объема — более 400 страниц. На одном развороте в сопоставлении размещены репродукции произведений русских художников XVIII — XX веков и работы современных фотомастеров. В альбоме более 300 работ сотни авторов.