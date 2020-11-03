Москва, , 14:51 — REGNUM В России 12−13 ноября состоится форум «Всемирный день качества — 2020». Из-за пандемии форум проведут в онлайн-формате, сообщили в Ростуризме.

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Цель форума — повышение качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Тема: «Качество как преимущество в условиях неопределенности».

В форуме примут участие представители Минпромторг РФ, Роскачества, Ростуризма, Росстандарта и Росаккредитации.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный день качества, учрежденный в 1989 году ООН, отмечается ежегодно во второй четверг ноября.

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