Вена, , 14:53 — REGNUM Исполнитель теракта в Вене — 20-летний террорист Куйтим Фейзулай, который был ликвидирован австрийскими правоохранителями, получил в Австрии тюремный срок за попытку вступить в ряды террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и был досрочно освобожден. Об этом 3 ноября сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на главу МВД страны Карла Нехаммера.

По информации министра, у нападавшего в Вене было два гражданства — Австрии и Северной Македонии и он был осужден в апреле минувшего года за попытку стать членом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в декабре 2019 года вышел на свободу досрочно.

Также Нехаммер сообщил, что во время нападений у террориста были при себе автоматическая винтовка, муляж пояса со взрывчаткой, пистолет и мачете.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российский посол в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что в настоящее время посольство России в Австрии не имеет данных о наличии граждан РФ в числе пострадавших от нападений в Вене.

Читайте развитие сюжета: Полиция назвала число пострадавших при теракте в Вене