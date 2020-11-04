Оренбург, , 09:34 — REGNUM Музей истории Оренбурга в рамках Дня народного единства сегодня, 4 ноября, проведет цикл интернет-мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение дня учреждение организует онлайн-акцию «В единстве наша сила». Ее участники должны разместить на официальных страницах музея в соцсетях свои фотографии в национальных костюмах или в одежде с национальными узорами. С помощью онлайн-викторины «Россия. Родина. Единство» каждый пользователь сможет проверить и освежить свои знания по истории родного города.

Во второй половине дня пройдет видеомастер-класс «Национальный узор». На занятии участники узнают интересные факты об особенностях национальных костюмов, а также познакомятся с историей появления нагрудного женского украшения.