Москва, , 14:47 — REGNUM Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП) города на 2021−2023 годы. Об этом 3 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В программу вошли объекты, строительство и проектирование которых будет проводиться в этот период. Всего в ближайшие три года на территории столицы собираются построить и ввести в эксплуатацию 740 объектов.

Например, планируется проложить более 58 километров линий метрополитена, открыть 25 станций, построить свыше 271 км дорог.

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