Тюмень, , 14:43 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 3 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 155 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 ноября зарегистрировано 13 855 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8989 человек, 81 пациент с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 3 ноября 21 пациент с COVID-19 находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2157 человек — под медицинским наблюдением.