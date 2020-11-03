Москва, , 14:40 — REGNUM Около половины (47%) жителей России уверены, что до перестройки 1985 года в стране жилось лучше. Не согласны с эти утверждением 39%, показало исследование «Левада-центра».

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По мнению большинства 65%, СССР был сильным, единым государством. В стране был порядок (55%). Люди лучше к друг другу относились (43%) и с уверенностью смотрели в завтрашний день (38%).

Цены 35 лет назад были невысокими и стабильными (33%). Граждане жили интересней и веселей (12%). Власти больше заботились об отечественной культуре, образовании и науке (8%).

Опрос проведен 25 — 30 сентября 2020 года. Опрошены 1605 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) считают, что без «перестройки» в стране было бы лучше.

Подробнее: Более 70% граждан РФ уверены, без «перестройки» было бы лучше