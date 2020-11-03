Мурманск, , 14:39 — REGNUM В Мурманской области число жертв COVID-19 выросло до 309 — за минувшие сутки скончались еще шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться — за сутки в регионе выявили 216 новых случаев COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии увеличилось до 20 482.

Лидером по приросту заболевших является Мурманск (92 новых случая) и Мончегорск (33).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сохраняется высокий процент выздоровления пациентов после COVID-19 — 80%.