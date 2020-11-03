Белгород, , 14:41 — REGNUM Дефицит медиков отмечается в Белгородской области. Первичное звено здравоохранения нуждается в 70 специалистах, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По словам первого заместителя начальника департамента здравоохранения региона Людмилы Крыловой, 55 человек необходимы для работы во взрослом первичном звене, 15 — в детском. Наибольшая потребность во врачах наблюдается в Красной Яруге, Ракитном и Красном. При этом власти продолжают привлекать медработников из частных медорганизаций в государственные учреждения. В городские поликлиники и ЦРБ уже принято 27 врачей и 52 ординатора.

Показатель охвата тестирования на коронавирус в октябре 2020 года составил 292 на 100 тысяч жителей, в сентябре лаборатории выполняли 158 исследований на 100 тыс. жителей.

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