Вена, , 14:39 — REGNUM В настоящее время посольство России в Австрии не имеет данных о наличии граждан РФ в числе пострадавших от нападений в Вене. Об этом 3 ноября сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"На данный момент никаких подтверждений возможности нахождения среди них (пострадавших — ред.) кого-либо из россиян у нас нет», — сказал он, добавив, что российское посольство находится в тесном контакте с правоохранителями.

Помимо того, Любинский уточнил, что никто из числа сотрудников представительств РФ в Австрии также не пострадал. Кроме того, посол России в Австрии призвал соотечественников в связи с произошедшим без крайней необходимости не выходить из дома и стараться проявлять максимальную осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по делу о теракте в Вене в городе Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации были задержаны два человека.