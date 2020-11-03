Киев, 3 ноября 2020, 14:37 — REGNUM В Киеве, Донецкой и Одесской областях могут развернуть мобильные госпитали. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 3 ноября, выступая в Верховной раде.
По словам министра, в мобильных госпиталях будут работать 1,2 тыс. человек.
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Напомним, ранее Степанов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на Украине постепенно становится катастрофической.
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