Курган, , 14:34 — REGNUM Жителям Курганской области пояснили принципы выбора типа лечения при COVID-19 — амбулаторное или в стационаре. Клинические симптомы перечислены региональным оперативным штабом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Медицинскую помощь в стационаре получают курганцы в случае, если температура их тела выше 39 градусов и держится в течении 5−7 суток при назначенном лечении в соответствии с медицинскими рекомендациями. Также стационарное лечение положено при сильной одышке, кашле, приступах удушья, помрачении сознания, нарастающей слабости. При наличии вышеуказанных симптомов нужно вызывать скорую помощь, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Амбулаторное лечение назначается пациентам с легкой или бессимптомной формой COVID-19, когда температура тела меньше 38,5 градусов, есть небольшой кашель, слабость, нет одышки при физической нагрузке, частота дыхания меньше 22 раз в минуту. При наличии этих симптомов курганцам нужно звонить в поликлиническую службу по телефону 8−800−300−4-300 или вызвать участкового врача.

Пациентам с сопутствующими болезнями необходимо сразу обратиться к участковому врачу, если на фоне даже лёгкой инфекции есть симптомы ухудшения состояния в виде боли в сердце, нарушения ритма, декомпенсации сахарного диабета.

«Пациент считается здоровым, если температура тела не превышает 37,2°С, насыщение крови кислородом на воздухе составляет не менее 96%, а также при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19», — подчеркнули в департаменте здравоохранения Курганской области.