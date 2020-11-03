Челябинск, , 14:33 — REGNUM Жители Челябинской области могут принять участие в написании «Большого этнографического диктанта». Такая возможность будет с 3 по 8 ноября в онлайн-формате, сообщает управление общественных связей регионального правительства.

Диктант даст возможность оценить уровень этнографической грамотности населения, в частности, о народах, проживающих в России, национальных обычаях и традициях. Всего гражданам предстоит ответить на 30 вопросов, из них десять — уникальные для каждого субъекта страны. Дать все ответы нужно за 45 минут, а максимум, сколько участник сможет набрать, — это 100 баллов.

Акция пройдёт на официальном сайте акции www.miretno.ru. На нём же 16 ноября опубликуют правильные ответы и разбор типичных ошибок.

Добавим, с 2016 года в диктанте приняли участие почти 1,2 млн человек из 46 стран. А в Челябинской области за это же время были порядка 6,5 тыс. участников.