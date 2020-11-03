Томск, , 14:33 — REGNUM Медико-санитарную часть №2 в городе Томске, где пациенты с коронавирусной инфекцией вынуждены лежать в коридорах, проверит Росздравнадзор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что проверка пройдёт по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее соучредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский сообщил о том, что жительнице города Томска с диагнозом COVID-19 предложили «сидячую» госпитализацию, объяснив это тем, что все койки в больнице заняты.

Власти региона заявили, что в связи с ростом потока пациентов, поступающих в медико-санитарную часть №2 Томска, прибывающих по скорой людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 будут принимать приёмные покои больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.