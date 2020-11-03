Орел, , 14:33 — REGNUM Потребление медицинского кислорода в ковид-стационарах Орловской области в октябре значительно выросло, однако его дефицита нет. Об этом сообщил журналистам 3 ноября глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Он уточнил, что медицинский кислород необходим для пациентов с COVID-19, и за последние недели его потребление значительно возросло. При этом на данный момент все лечебные учреждения кислородом обеспечены, дефицита нет, ситуация держится под контролем, заявил Залогин.

На 3 ноября, по данным пресс-службы правительства региона, на стационарном лечении находятся 1173 человека с коронавирусом, в том числе 14 детей. На данный момент свободно 113 ковид-коек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области госпитализировали 14 детей с COVID-19