Москва, 3 ноября 2020, 14:30 — REGNUM В Гостином дворе в рамках форума Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) «Сообщество» во вторник, 3 ноября, состоялось ток-шоу «Массовое общественное наблюдение: защитить каждый голос». В ток-шоу приняли участие члены ОП, представители ЦИК, эксперты ассоциации НОМ.
Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил участникам о том, что в сентябре ОП РФ представила Президенту доклад по итогам наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. В рамках доклада ОП предложила расширить возможности наблюдателей.
По его словам, Общественная палата внимательно следит и за тем, что происходит на выборах в других странах. На выборах в США нарушения были и в рамках прошлых кампаний, и сейчас.
Эксперт добавил, что в США действует административный ресурс Демократической партии. Никто не говорит о других участниках выборов. Условия для других политических партий — явно неравные. Уже сейчас мы можем наблюдать большое число нарушений на выборах президента США. Эти нарушения есть в сети.
Отметив, что американское общество оказалось на грани гражданской войны, эксперт подчеркнул: «Однозначных итогов на выборах ждать не стоит. Сейчас в Америке идёт соревнование двух машин по фальсификации выборов: Демократической и Республиканской партий».
Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова остановилась на анализе работы общественной наблюдательской системы в России.
По словам Алены Булгаковой, ассоциация НОМ — авторитетная интерактивная площадка, которая не имеет аналогов, благодаря объединению ведущих политических акторов в этом поле. Другой такой информационной платформы, которая бы предоставляла возможности всем участникам избирательного процесса вникать в тему выборов и оперативно знакомиться с ситуацией по каждому из регионов, не существует. «Карта сообщений» на портале Ассоциации НОМ служит зеркалом общественно-политических событий в России, где можно зайти и ознакомиться с ситуацией на выборах в любом регионе. Обычные люди и эксперты имеют возможность принимать участие в верификации поступающих сообщений.
Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин рассказал о вызовах, которые сегодня стоят перед Центральной избирательной комиссией.
Как добавил член ЦИК, следующий год будет знаковым, это будет год больших региональных выборов, поэтому практику по созданию общественных штабов в регионах необходимо будет внедрять повсеместно.
По его словам, есть наблюдатели, которые имеют изначально негативную заданность: «Оппонировать им просто, так как весь процесс в России стремится к тому, чтобы быть прозрачным и понятным». Как считает представитель ЦИК, важно понимать, что ни одни выборы без нарушений не проходят, но нужно разделять: есть жёсткие нарушения, за которыми следует соответствующая ответственность, а есть организационные моменты, которые не могут повлиять на исход результатов голосования. Но и с ними нужно бороться. В этой связи, подчеркнул Лопатин, «необходимо создавать технологические стандарты для регионов по тому, как сопровождать избирательные кампании, а системе общественных палат должны оказывать поддержку в этом вопросе».