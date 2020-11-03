Москва, , 14:30 — REGNUM В Гостином дворе в рамках форума Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) «Сообщество» во вторник, 3 ноября, состоялось ток-шоу «Массовое общественное наблюдение: защитить каждый голос». В ток-шоу приняли участие члены ОП, представители ЦИК, эксперты ассоциации НОМ.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил участникам о том, что в сентябре ОП РФ представила Президенту доклад по итогам наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. В рамках доклада ОП предложила расширить возможности наблюдателей.

«Считаем необходимым, чтобы общественные наблюдатели проводили свою работу на всех этапах избирательной кампании, начиная с её назначения. Поднимаем вопросы, чтобы наблюдателям были обеспечены транспортные расходы, связь и другое. Также мы предлагаем перевести «Золотой стандарт», выработанный ОП для наблюдения за выборами, в цифровой формат. Так, Общественная палата РФ в режиме онлайн сможет контролировать чистоту голосования на каждом избирательном участке», — рассказал Максим Григорьев.

По его словам, Общественная палата внимательно следит и за тем, что происходит на выборах в других странах. На выборах в США нарушения были и в рамках прошлых кампаний, и сейчас.

«Все думают, что США — эталон демократии. Действительность другая: избирательная система США — архаичная система, которая вызывает негативную оценку со стороны американских граждан. Ей не доверяют более 60% граждан страны. О какой демократичности можно говорить, когда может победить кандидат, который набрал меньшинство голосов избирателей?» — подчеркнул Максим Григорьев.

Эксперт добавил, что в США действует административный ресурс Демократической партии. Никто не говорит о других участниках выборов. Условия для других политических партий — явно неравные. Уже сейчас мы можем наблюдать большое число нарушений на выборах президента США. Эти нарушения есть в сети.

Отметив, что американское общество оказалось на грани гражданской войны, эксперт подчеркнул: «Однозначных итогов на выборах ждать не стоит. Сейчас в Америке идёт соревнование двух машин по фальсификации выборов: Демократической и Республиканской партий».

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова остановилась на анализе работы общественной наблюдательской системы в России.

«Институт общественного наблюдения в России сформирован в полной мере. Он возник как потребность общества. Законодатель это услышал и данная норма была внедрена. Теперь есть предпосылки для того, чтобы расширять законодательные границы. Правовой статус наблюдателя — вот, что заслуживает сегодня внимания. Наблюдателям необходимо дать право для наблюдения на протяжении всей избирательной кампании до момента её окончания», — отметила Булгакова. По ее словам, в период пандемии, благодаря опыту 2018 года, систему удалось оперативно перестроить «на рельсы цифровизации и применить цифровые решения для набора, обучения и работы наблюдателей с целью обеспечения их безопасности на участках».

По словам Алены Булгаковой, ассоциация НОМ — авторитетная интерактивная площадка, которая не имеет аналогов, благодаря объединению ведущих политических акторов в этом поле. Другой такой информационной платформы, которая бы предоставляла возможности всем участникам избирательного процесса вникать в тему выборов и оперативно знакомиться с ситуацией по каждому из регионов, не существует. «Карта сообщений» на портале Ассоциации НОМ служит зеркалом общественно-политических событий в России, где можно зайти и ознакомиться с ситуацией на выборах в любом регионе. Обычные люди и эксперты имеют возможность принимать участие в верификации поступающих сообщений.

«Есть ряд политических акторов, которые учат своих наблюдателей публиковать в сети провокации, якобы происходящие на участках. В этом смысле необходима очень качественная подготовка наблюдателей по юридическим вопросам. На практике работы наших наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и на последнем ЕГД-2020 мы удостоверились: то, что у некоторых акторов называлось и тиражировалось в СМИ как «нарушение», в абсолютном большинстве случаев объяснялось с точки зрения законодательства. Совместно с системой общественных палат и ЦИК России нам удавалось очень быстро нивелировать информацию о нарушениях, давать им качественную экспертную оценку», — заключила Алена Булгакова.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин рассказал о вызовах, которые сегодня стоят перед Центральной избирательной комиссией.

«ЦИК России убеждён, что видеонаблюдение — серьёзный инструмент, который позволит минимизировать нарушения на выборах. Есть специфика в данном контексте по трёхдневному голосованию, чтобы в ночное время видеонаблюдение фиксировало места, где расположены бюллетени», — пояснил он.

Как добавил член ЦИК, следующий год будет знаковым, это будет год больших региональных выборов, поэтому практику по созданию общественных штабов в регионах необходимо будет внедрять повсеместно.

«Доверие к избирательной системе выше в тех странах, в которых выборами занимаются в межвыборный период. ЦИК России ведет эту работу постоянно. ЦИК России делает всё, чтобы процедура голосования была понятной и удобной», — рассказал Антон Лопатин.

По его словам, есть наблюдатели, которые имеют изначально негативную заданность: «Оппонировать им просто, так как весь процесс в России стремится к тому, чтобы быть прозрачным и понятным». Как считает представитель ЦИК, важно понимать, что ни одни выборы без нарушений не проходят, но нужно разделять: есть жёсткие нарушения, за которыми следует соответствующая ответственность, а есть организационные моменты, которые не могут повлиять на исход результатов голосования. Но и с ними нужно бороться. В этой связи, подчеркнул Лопатин, «необходимо создавать технологические стандарты для регионов по тому, как сопровождать избирательные кампании, а системе общественных палат должны оказывать поддержку в этом вопросе».