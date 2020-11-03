Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия» перенесён на апрель 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

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Мероприятие намеревались провести в городе в ноябре 2020 года. Причина переноса — эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

Тем не менее, ряд отдельных инициатив в Екатеринбурге всё же пройдут. В частности, в городе подпишут соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления 11 ноября 2002 года. Кроме того, состоятся несколько онлайн-секций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили «живую» часть «Ночи музеев-2020».

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