Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Волонтеры поздравят пожилых петербуржцев с Днем народного единства, когда будут отрабатывать заявки тех жителей, что находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Волонттер в магазине покупает продукты Дарья Драй © ИА REGNUM

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Праздничные гуманитарные наборы — съедобные подарки и открытки — будут разносить волонтеры центра #МыВместе. Они уже получили их 3 ноября в региональном штабе волонтеров. На то, чтобы разнести 150 наборов, у них есть два дня.

Волонтер с продуктами для жителей Петербурга старше 65 лет Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция осуществляется при поддержке благотворительного продовольственного фонда «Русь», который решил так поздравить пожилых людей, находящихся на вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.

Свою деятельность фонд осуществляет благодаря переводам как компаний, так и физических лиц. Кроме того, предприятия, которые хотели бы выделить свои товары или деньги на закупку базовых продуктовых наборов, могут обратиться по телефону горячей линии фонда 8 800 555 24 29 или на сайт фондпродовольствия. рф

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