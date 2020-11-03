Минск, , 14:25 — REGNUM Во время несанкционированных протестных акций, которые прошли в столице Белоруссии 2 ноября, сотрудниками белорусских правоохранительных органов было задержано 25 человек. Об этом 3 ноября сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 25 граждан, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях», — приводит сообщение минского ГУВД агентство БелТА.

Также указывается, что общее количество участников несанкционированных протестных акций, которые прошли в Минске 2 ноября, не превысило 2,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент необходимо переходить в международном сотрудничестве от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам.