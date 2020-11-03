Казань, , 14:28 — REGNUM В 2020 году жители Татарии для того, чтобы узнать свою родословную отправили более 2 тыс. генеалогических запросов. Об этом сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

По ее словам, родословная — одно из приоритетных направлений деятельности организации. В 2019 году запросов на эту тему было более 5 тысяч. В республиканском Госкомитете по архивному делу работают ученые, умеющие грамотно переводить метрические книги. Запрашиваемая родословная будет основана на конкретных архивных документах и правильно переведена, отметила глава ведомства. Со всеми регионами России и даже с зарубежными странами имеются соглашения. Услуга по составлению родословной платная.

Татария отправила в Башкирию письмо, подписанное Рустамом Миннихановым, с предложением реализовать совместный проект по созданию генеалогического портала, добавила Габдрахманова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии был объявлен тендер с начальной ценой более 751 млн рублей. В рамках него планируется заключить контракт на завершение перевода в электронную форму актовых книг гражданского состояния, включая перевод на русский язык тех записей, которые были сделаны «на старотатарском языке с использованием арабского алфавита и татарском языке с использованием латинского алфавита».

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