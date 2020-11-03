Москва, , 14:13 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, которые помогают в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и за рубежом задействованы 1011 военных медиков», — цитирует его РИА Новости.

Министр также добавил, что в рамках подмосковного выставочного центра «Патриот» сформирован временный центр на 1420 мест, где работают 673 медицинских специалиста оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что Минобороны проводит комплекс профилактических мероприятий, чтобы коронавирусная инфекция не попадала в военные части и организации. Всех прибывающих проверяют на симптомы COVID-19, запас защитных масок и тестов сформирован.

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