Курган, , 14:08 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждёно 84 новых случая заражения коронавирусом. Из них 42 выявлены в Кургане, сообщает 3 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 81 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 3 ноября выявлено 6175 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 3 ноября от коронавируса излечились 4631 человек, 89 пациентов с COVID-19 скончались.