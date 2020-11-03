Москва, , 14:07 — REGNUM Основной проблемой в борьбе с коронавирусом остаются нехватка медицинских кадров и перегрузка больниц. Об этом 3 ноября заявила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По её словам, основными проблемами являются загруженность коечного фонда, амбулаторное обеспечение лекарствами, недостаток кадров и дефицит диагностики. Куликова отметила, что нагрузка на инфраструктуру системы здравоохранения выросла в несколько раз.

Она считает, что необходимо искать новые организационные решения, которые позволят поддерживать доступность и качество медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил объявить государственный призыв медиков из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

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