Абакан, , 14:06 — REGNUM В Хакасии школьников Абакана, Саяногорска, Черногорска и Усть-Абаканского района рекомендовано переводить на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в республиканском правительстве.

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Власти Хакасии рекомендовали главам указанных муниципальных образований организовать дистанционное обучение для школьников с пятого по одиннадцатый класс.

Это отражено в постановлении о режиме повышенной готовности в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса.

Постановление вступило в силу 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 7404 человек.

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