Москва, , 14:05 — REGNUM Сегодня жителям мегаполисов нужно быть предельно внимательными в соблюдении масочного режима. Распространению вируса может способствовать любое закрытое непроветриваемое помещение: лифты, маленькие магазины у дома и даже транспорт, поэтому следует проветривать помещения и избегать лифтов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Случаи заражения коронавирусом в России и в мире продолжают бить ежедневные рекорды. В той же Москве ежедневный прирост за сутки составил 5 150 человек.

С высокой вероятность к концу года количество заражения коронавируса в России достигнет отметки 2 млн человек, а в мире смело перешагнёт планку 50 млн.

Сегодня важнейшая задача — эффективное снижение рисков распространения пандемии. Этому помогут жесткая система мониторинга масочного режима в общественных местах, дальнейшая пропаганда культуры поведения вне домашних условий и максимально возможный переход работы из офисных в домашние условия.

Жесткий контроль по въезду иностранцев в Россию, очевидно, продлят до конца 2020 года. Нужно ли было открывать границы в августе и сентябре для зарубежных поездок российским туристам — теперь тоже большой вопрос.

Короткий отдых за рубежом уже вылился кошмаром коронавируса для тысяч российских граждан. Важно также рассмотреть отмену безвизового режима со всеми без исключения страдающими от пандемии странами мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре считают, что лифты могут представлять опасность для граждан, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса.

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