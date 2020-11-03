Москва, , 14:06 — REGNUM В зимний туристический сезон 2020−2021 годов спрос на отдых в Крыму будет выше, чем годом ранее. Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы считаем, что отдых в Крыму будут более востребован, чем в прошлом году. Не в два раза, но на 10−15%», — сказала Ломидзе.

Также руководитель АТОР отметила, что проблемы с подачей воды в Крым могут привести к оттоку туристов.

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