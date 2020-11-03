Тбилиси, , 14:04 — REGNUM У члена семьи министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Чхенкели выявили коронавирус, поэтому глава ведомства перешел в режим самоизоляции. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"У министра нет характерных для COVID-19 симптомов, и он чувствует себя удовлетворительно. Михаил Чхенкели продолжит работать в дистанционном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на самоизоляцию ушла «из-за тесного контакта с носителем коронавируса» глава минэкономразвития Грузии Натия Турнава. Кроме того, SARS-CoV-2 выявили у премьер-министра страны Георгия Гахарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в конце октября заметно выросли показатели распространения коронавирусной инфекции. По информации на 3 ноября, в стране выявили 44 522 носителя SARS-CoV-2, в том числе 1943 — в течение последних суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В городах Грузии школьники перейдут на дистанционный формат обучения