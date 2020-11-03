Белгород, , 14:12 — REGNUM В Белгородской области 3 ноября выявлено 112 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем в предыдущие сутки. Выздоровели ещё 73 человека.

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В стационарах белгородских больниц находятся 577 человек, из них 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении 1670 пациентов.

В целом в регионе подтверждено 11 тыс. 914 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9590 человек.