Москва, , 14:02 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов на фоне ситуации с коронавирусом предложил объявить государственный призыв медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тревожная ситуация сложилась в Курганской области — четыре больницы Кургана обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прислать военных врачей для борьбы с коронавирусом. Нехватку врачей ощущают и другие регионы.

Необходимо привлечь максимальное количество медиков и добровольцев для работы в медучреждениях, считает Миронов.

«Во-первых, необходимо максимально упростить подтверждение квалификации для тех, кто имеет медицинское образование, но давно не работал по специальности. Для этого медицинские вузы должны организовать онлайн-курсы. Во-вторых, необходимо подумать над системой материальных и нематериальных стимулов для тех, кто решит вернуться к медицине. Наконец, для борьбы с коронавирусом необходимо объявить массовый призыв медиков», — предложил Миронов.