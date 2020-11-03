Махачкала, , 14:01 — REGNUM В Дагестане обвинен в мошенничестве на сумму свыше 247 млн рублей главный врач городской клинической больницы № 1 города Махачкалы. Его отправили в колонию общего режима на пять с половиной лет. Помимо этого ему присуждены наказания в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей и лишения права занимать определенные должности сроком на три года, сообщили 3 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Напомним, в период с 2016 по 2018 годы главврач с помощью других должностных лиц выписывал себе и ряду сотрудников больницы премии и другие стимулирующие выплаты. В результате за три года было похищено у государства свыше 247 млн рублей.

При этом, после того как преступление было вскрыто и расследовано, суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом 3 млн рублей. Прокуратура обжаловала это решение, и в результате злоумышленник получил реальный срок лишения свободы.