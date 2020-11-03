Москва, , 14:08 — REGNUM Постановление премьер-министра России Михаила Мишустина об упрощении порядка работы с системой маркировки лекарственных средств вызвало неоднозначную реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 3 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Живу в Нижнем Новгороде. В городе большой рост заболеваний ковидом. Врачи назначают антибиотики, которых в аптеках нет. Это в таком то городе. Причина отсутствия приводится маркировка. Что, нельзя было спрогнозировать последствия…», — пишет Валерий Б.

Некоторые комментаторы призвали руководство России обратить внимание на иностранный опыт с маркировкой лекарственных средств. Они считают, что созданная в России система неэффективна.

«На Западе предприятие само маркирует QR-код на лекарства и отправляет в аптеки. У нас как всегда… А страдают простые люди», — поделился мнением пользователь Александр.

Часть пользователей отметила, что маркировка является важной частью по предотвращению попадания в аптеки опасных или неэффективных лекарств. В то же время, они поприветствовали решение премьер-министра, ведь сейчас в аптеках наблюдается дефицит препаратов.

«Маркировка призвана отследить движение лекарственных средств по всей цепочке от производителя до розницы, с тем, чтобы обезопасить нас же от подделок и пустышек. И то что сейчас Мишустин подписал указ об упрощении порядка маркировки лекарств ускорит процесс. Что более чем актуально в период пандемии и традиционного осеннего роста простудных заболеваний», — написал Рома С.

Другие не согласились с таким мнением. Они считают, что данная система якобы попросту создаёт препятствие по пути лекарства к покупателю.

«Почему продавцы должны на себя брать работу таможни, если речь идёт о ввозимых товарах из-за границы. Рассчитается в конечном итоге покупатель со своего кармана», — пишет пользователь под псевдонимом «Мудрый Филин».

Напомним, 3 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка работы с системой маркировки лекарственных средств.