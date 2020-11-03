Воронеж, , 13:57 — REGNUM Тендер на обеспечение охраны площади Ленина в Воронеже в период с 5 декабря по 23 января объявила администрация города, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,34 млн рублей. Подрядчик в указанный период должен обеспечить охрану площади Ленина, которая традиционно является центром новогодних торжеств в городе.

В частности, по условиям контракта, подрядчик должен установить передвижной мобильный пункт охраны и обеспечить дежурство от двух до 49 охранников на объекте с 5 декабря до 23 января. В собственно праздничные дни подрядчик должен обеспечить пропускной режим на площади.

Ранее в Воронеже объявили также тендер на монтаж, а затем и демонтаж городской новогодней ёлки, максимальная стоимость контракта — 1,94 млн рублей. Установить главную городскую ёлку планируют до 10 декабря.

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