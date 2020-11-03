Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM Жители Свердловской области присоединились у международной акции «Большой этнографический диктант». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

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Инициатива проходит онлайн из-за эпидемиологической ситуации. Тем не менее в парке «Россия — моя история» есть возможность написать этнодиктант в одиночку.

Участникам даётся 30 вопросов, 10 из которых — уникальные для каждого региона. В частности, жителям задают вопросы, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поправкам в Конституцию РФ. Региональный блок касается, например, истории казачества на Урале, а также национальной и религиозной тематик.

Акция приурочена ко Дню народного единства.

Как сообщало ИА REGNUM, к этнографическому диктанту присоединились и жители других регионов России.

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