Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Дистанционный формат обучения введут во всех крупных городах Грузии с 4 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 3 ноября сообщила заместитель министра образования страны Екатерина Дгебуадзе на брифинге.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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"График возобновления учебного процесса меняется. С 4 по 25 ноября в крупных городах, таких как Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми, процесс обучения перейдет на дистанционный формат. Учебный процесс в Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани также будет переведен на дистанционный режим», — сказала замминистра.

Напомним, школьники в крупных городах Грузии и Аджарии из-за роста количества случаев заражения коронавирусом начали учебный год с дистанционного обучения. С 1 октября для учеников с 1 по 6 класс во всех школах, кроме Аджарии, начались очные занятия. Во второй половине октября после выявления случаев заражения коронавирусом на удаленный режим перевели 55 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии к концу октября резко выросли показатели распространения коронавируса. По данным на 3 ноября в стране выявили 44 522 носителей SARS-CoV-2, из которых 1943 — за последние сутки.

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