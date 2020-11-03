Брон, , 13:47 — REGNUM Двое человек, угрожавших обезглавливанием мэру коммуны Брон во Франции, были приговорены судом Лиона к году тюрьмы без права на досрочное освобождение. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, 22 октября нанесшие на стены домов угрозы обезглавливания, адресованные мэру коммуны Жереми Брео, вскоре после жестокого убийства учителя истории Самуэля Пати, получили наказание виде одного года лишения свободы.

Напомним, 22 октября в коммуне Брон недалеко от французского города Лион на стенах домов появились надписи «Жереми Брео, мы отрежем тебе голову!». В ответ министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал«восстановить справедливость и защитить мэра».

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции мэр получил угрозы обезглавливания