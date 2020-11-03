, 13:41 — REGNUM Минздрав рекомендовал регионам создать так называемые амбулаторные COVID-центры для пациентов, которым требуется срочная диагностика, например, компьютерная томография (КТ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявила представитель Минздрава Инна Куликова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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"Мы рекомендовали регионам с соблюдением своих условий создать так называемые амбулаторные COVID-центры, где бы можно было пациентов, которым требуется срочная диагностика, например, КТ, круглосуточно бригадами неотложной помощи, не задействуя скорую помощь, привозить в эти центры, определять, требуется ли этому пациенту стационарное лечение или можно назначить амбулаторное лечение и доставлять его домой», — сообщила Куликова.

Минздрав также предлагает осуществлять осмотр пациентов на дому, кроме того, рекомендует создать телемедицинские центры в регионах, которые могли бы отслеживать динамику лечения пациентов в амбулаторных условиях на дому, отметила она.

«Минздравом принято решение по переносу и акценту лечению пациентов в амбулаторных условиях на дому. Все пациенты, у кого имеется легкая степень или среднетяжелое течение заболевания, вполне могут лечиться на дому при условии адекватного обеспечения их медикаментами», — сказала Куликова.

Правительством выделено 5 млрд рублей на обеспечение пациентов лекарствами для лечения на дому.