Кигали, 3 ноября 2020, 13:44 — REGNUM Школы в Руанде вновь откроются после карантина, передает ВВС Great Lakes со ссылкой на свои источники.
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Однако эксперты полагают, что будет крайне трудно обеспечить меры социального дистанцирования.
Школьники должны будут носить маски и соблюдать строгие правила гигиены. На входе в школу им будут измерять температуру, также они должны будут вымыть руки.
«Из-за большого количества учеников, теперь у нас сидят по двое за партой», — заявила директор школы Ремера в Кигали Одетта Муджавамрия.
Пандемия нанесла финансовый ущерб многим домашним хозяйствам и частным школам в Руанде.
Директор частной школы в Кигали Вианни Нзабамвита заявил, что они обсуждаю уменьшение платы за обучение родителями, которые больше не могут позволить себе платить за школу, «потому что мы все пострадали».
В Руанде значительно сократилось число случаев заражения коронавирусом: с марта было зарегистрировано 5146 случаев заражения, и только 190 из них в настоящее время являются активными, по данным министерства здравоохранения.