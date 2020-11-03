Кигали, , 13:44 — REGNUM Школы в Руанде вновь откроются после карантина, передает ВВС Great Lakes со ссылкой на свои источники.

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Однако эксперты полагают, что будет крайне трудно обеспечить меры социального дистанцирования.

Школьники должны будут носить маски и соблюдать строгие правила гигиены. На входе в школу им будут измерять температуру, также они должны будут вымыть руки.

«Из-за большого количества учеников, теперь у нас сидят по двое за партой», — заявила директор школы Ремера в Кигали Одетта Муджавамрия.

Пандемия нанесла финансовый ущерб многим домашним хозяйствам и частным школам в Руанде.

Директор частной школы в Кигали Вианни Нзабамвита заявил, что они обсуждаю уменьшение платы за обучение родителями, которые больше не могут позволить себе платить за школу, «потому что мы все пострадали».

В Руанде значительно сократилось число случаев заражения коронавирусом: с марта было зарегистрировано 5146 случаев заражения, и только 190 из них в настоящее время являются активными, по данным министерства здравоохранения.