Москва, , 13:37 — REGNUM Слухи о низкой надежности российской баллистической ракеты для подводных лодок «Булава» не имеют никакого основания. Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик Юрий Соломонов, передает «Первый канал».

По его словам, изначально заложенные решения подтвердили свою дееспособность. «Булава» «летала с самого начала очень неплохо», — сказал Соломонов. Он отметил, что с самого начала не было внесено ни одного конструктивного изменения в проект.

Соломонов добавил, что отказы ракеты связаны с производственным браком и состоянием промышленности. На этапе разработки также сохранялась низкая трудовая дисциплина и слабые технологические и производственные возможности.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» разрабатывалась Московским институтом теплотехники с середины 90-х годов. Главными конструкторами являются Юрий Соломонов и Александр Суходольский. Сегодня, 3 ноября, Соломонов празднует свое 75-летие.

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