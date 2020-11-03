Сеул, , 13:41 — REGNUM 87% жителей Южной Кореи обеспокоены «климатическим кризисом», сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного совместно с международной экологической организацией Greenpeace с 16 по 19 октября среди 1000 человек старше 18 лет, 74% респондентов ощутили серьезность проблемы климатического кризиса этим летом, отметив участившиеся тайфуна и затяжной сезон дождей.

53% опрошенных считают, что с наибольшими последствиями климатических изменений столкнется следующее поколение, а 9% — с последствиями столкнётся это поколение.

Отвечая на вопрос о собственных усилиях, направленных на улучшение экологии, 92% респондентов сообщили о сортировке мусора, 88% — о сокращении использования одноразовых предметов.

Семь из десяти респондентов также согласились с повышением тарифов на электричество ради сокращения выбросов углерода. В качестве альтернативной замены угольной электроэнергии 24% респондентов назвали солнечную, 20,8% — водородную, 18,9% — атомную, 4,7% — ветряную.

79,9% респондентов также выразили желание перейти на «зеленые» транспортные средства в течение семи лет.