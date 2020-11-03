Элиста, , 13:33 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков сдал иммунную плазму для лечения пациентов с COVID-19. Об этом он сам сообщил в социальных сетях 3 ноября.

«Сегодня сдал иммунную плазму крови и стал донором для людей, которые сейчас болеют коронавирусом. Каждый, кто переболел COVID-19, знает, какое это испытание для организма. Переливание плазмы считается одним из наиболее эффективных методов лечения, и я надеюсь, что смогу помочь другим людям побороть вирус», — написал Хасиков.

Он добавил, что с начала июня в Калмыкии лишь девять человек из 30 добровольцев смогли стать донорами плазмы после проведения тестирования на антитела.

«Каждый может внести свой вклад в борьбу с COVID-19. Кто-то может стать донором, кто-то волонтёром, а кто-то просто соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — добавил Хасиков.

На 3 ноября в Калмыкии подтверждено 9468 случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 случая — за последние сутки. 103 пациента скончались, 6,5 тыс. выздоровели. На 3 ноября 18 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Добавим, что сам Хасиков перенёс COVID-19 в августе.