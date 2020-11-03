Черкесск, , 13:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии приняты меры в целях усиления борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, одной из важнейших станет увеличение до трех раз в смену ежедневной обработки дезинцифирующими средствами городского транспорта города Черкесска, сообщили 3 ноября в пресс-службе мэрии по итогам заседания оперативного штаба.

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Помимо этого, будет проводиться дезинфекция остановок общественного транспорта, парков и скверов. Продолжится работа рабочих групп из числа сотрудников мэрии, Роспотребнадзора и МВД по выявлению нарушителей рекомендаций санитарного ведомства. Они будут проводиться не менее трех раз в неделю.

До 15 ноября запрещена работа залов торжеств по организации свадебных, корпоративных, поминальных и других массовых мероприятий. На этот же срок продлены школьные каникулы. При этом, как отметил мэр города Черкесска Алексей Баскаев, «осенние каникулы в школах — не для посещения общественных мест, а для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией».

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