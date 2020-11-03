Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве проходит Большой этнографический диктант, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие стартовало 3 ноября и продлится до 8 ноября. Диктант состоится в рамках международной акции, организаторами которой выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Участники выполняют задания в виде онлайн-теста, в котором 20 вопросов формируют общефедеральную часть, а ещё десять — уникальную, разработанную для жителей региона или страны проживания.

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